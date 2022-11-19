Метель бушевала в Петербурге 19 ноября

На дорогах снег и гололедица. Фото: Скриншот из видео

Метель бушевала на Пулковском шоссе в Петербурге. Читатель «КП-Петербург» прислал в редакцию видео, снятое из салона автомобиля.

- Метель на Пулковском шоссе, сразу после обсерватории в сторону Гатчины, - прокомментировал погоду житель Северной столицы.

На опубликованных кадрах видно, как на проезжей части уже лежит снег, а видимость на дороге немного стала хуже из-за ветра и летающих снежинок. Судя по видео, в город пришла самая настоящая зима.

Напомним, ночь на 19 ноября стала самой холодной в Петербурге с начала осени. Температура воздуха опустилась до -4,7 градусов. До этого по холодной погоде лидировала ночь на 5 ноября, когда температура достигла -3,6 градусов.