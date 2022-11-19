Теплоснабжение во Всеволожском районе Ленобласти восстановят поэтапно после пожара

Мощный пожар произошел в Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Специалисты устраняют последствия пожара на газопроводе в Ленинградской области. Котельные, которые получали газ от шести газораспределительных станций (ГРС), переключают на резервные источники.

- Сейчас отключены такие ГРС как Свердлова, Невская Дубровка, Восточная, Романовка, Русский Дизель. Давление уже подали на ГРС Всеволожск, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Как сообщает председатель комитета по ТЭК Ленобласти Юрий Андреев, часть жилых домов будут подключены к газу к десяти часам вечера 19 ноября. Подключение остальных домов продолжится поэтапно.

Напомним, пожар начался из-за разгерметизации трубопровода. Открытое горение уже ликвидировано. В происшествии никто не пострадал.