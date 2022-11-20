Открытое горение на газопроводе ликвидировано, начаты аварийно-восстановительные работы. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 20 ноября 2022 года. Минувший день прошел под знаком ликвидации крупной аварии на газопроводе в ближайшем пригороде Северной столицы. Во Всеволожском районе Ленобласти произошла разгерметизация магистральной линии, из-за чего возник пожар, который тушили несколько часов. К месту ЧП пришлось пригнать и пожарный поезд.

- На месте происшествия работали подразделения Санкт-Петербурга, Ленинградской области и пожарный поезд: 24 человека личного состава, шесть единиц. техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Открытое горение было ликвидировано в 18:19. На месте начались восстановительные работы. Но газораспределительные станции из которых идет снабжение газом нескольких населенных пунктов и ТЭЦ в Петербурге, пришлось переводить на запасные пути снабжения.

Кроме этого минувшие сутки запомнились сгоревшим на «Скандинавии» микроавтобусом, 100-летием со дня рождения ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письмена Майя и предложением петербуржцам от Смольного выбрать спецодежду для дворников.