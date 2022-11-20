Мужчина погиб на пожаре в Юнтолово

В Юнтолово погиб мужчина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тело мужчины было найдено при тушении пожара в новом жилом комплексе в Юнтолово, что на границе Приморского и Курортного районов Петербурга. Пожарных утром воскресенья вызвали жители дома 51, корпус 4 по Юнтоловскому проспекту.

- В 07:39 поступило сообщение о пожаре. В 08:19 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

При тушении пожара в однокомнатной квартире спасатели обнаружили тело мужчины. Человек погиб несмотря на то, что площадь возгорания была совсем небольшой и составила один квадратный метр.

Сейчас труп направлен в морг, причины смерти установит судмедэкспертиза. Обстоятельства пожара выясняются.