Атмосферный фронт принесет снег и холод на 4-5 градусов ниже нормы в Петербург в воскресенье, 20 ноября

В Петербурге обещают снег и холод.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Морозным и снежным обещает быть в Петербурге наступившее воскресенье. Днем столбик термометра опустится до - 5 градусов. Это примерно на столько же ниже климатической нормы, которая для начала третьей декады ноября составляет ноль градусов.
- Сегодня погоду в Северной столице сформирует атмосферный фронт, приближающийся с юго-востока. Он закроет небо плотными облаками, местами пройдет снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.
В Ленинградской области также будет мести поземка, а дневная температура составит -2...-7 градусов в зависимости от района. Давление в городе и области повышенное, 764 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный умеренный.
Похожая погода ждет северо-западную часть России и завтра. Снега будет чуть меньше, но морозы никуда не уйдут.