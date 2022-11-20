Атмосферный фронт принесет снег и холод на 4-5 градусов ниже нормы в Петербург в воскресенье, 20 ноября

В Петербурге обещают снег и холод. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Морозным и снежным обещает быть в Петербурге наступившее воскресенье. Днем столбик термометра опустится до - 5 градусов. Это примерно на столько же ниже климатической нормы, которая для начала третьей декады ноября составляет ноль градусов.

- Сегодня погоду в Северной столице сформирует атмосферный фронт, приближающийся с юго-востока. Он закроет небо плотными облаками, местами пройдет снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В Ленинградской области также будет мести поземка, а дневная температура составит -2...-7 градусов в зависимости от района. Давление в городе и области повышенное, 764 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный умеренный.

Похожая погода ждет северо-западную часть России и завтра. Снега будет чуть меньше, но морозы никуда не уйдут.