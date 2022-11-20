40 аварийных бригад работают над подключением домов к газу в Ленобласти после пожара на газопроводе

40 аварийных бригад восстанавливают газоснабжение во Всеволожском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дополнительные бригады ремонтников направлены во Всеволожский район из Выборгского и Приозерского районов Ленобласти для подключения потребителей к газу. Всего после аварии на газопроводе без снабжения остались несколько населенных пунктов.

- Над подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе работают 40 аварийных бригад газовых служб, - сообщает в своем телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ремонтникам проводят инструктаж и отправляют на работу, чтобы быстрее вернуть газ в дома потребителей. В первую очередь подключают многоквартирные дома и соцобъекты, после этого -частные дома.

- Максимально быстро будут проверены и безопасно подключены все адреса, - заверяет Дрозденко.