В Петербурге завершены поиски 13-летней школьницы, пропавшей трое суток назад

В Петербурге нашли живой пропавшую школьницу. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поиски пропавшей трое суток назад 13-летней школьницы завершены в Петербурге.. Зеленоглазую Женю искали с 16 ноября. Полиция и волонтеры сбились с ног, о в итоге девочку удалось найти живой и здоровой.

- Найдена, жива! - сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт Питер», занимавшиеся поиском и печатью ориентировок.

По предварительным данным, школьницу удалось разыскать благодаря сообщениям жителей города, заметивших похожую по описанию девочку. На проверку сообщений были брошены все силы. В итоге все закончилось благополучно.

А поисковики на будущее просят сочувствующих людей не нагружать их лишней информацией, которая может замедлить работу: «Просьба воздержаться в комментариях от версий, предположений, пожеланий и молитв. Инфорги проверяют свидетельства - пожалуйста, не усложняйте их работу. Среди большого количества сообщений можно потерять важную информацию».