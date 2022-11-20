Почтовую марку к 100-летию ученого Юрия Кнорозова выпустили в Петербурге

К юбилею Юрия Кнорозова выпустили почтовую марку. Фото: t.me/Piotrovsky

В Петербурге выпустили юбилейную почтовую марку. Она посвящена 100-летию со дня рождения основателя советской и российской маянистики ученого Юрия Кнорозова. Именно он смог расшифровать древний язык народа Майя.

- К 100-летию со дня рождения ученого выпустили юбилейную почтовую марку с его портретом на фоне иероглифических рукописей майя. Тираж - 12 тысяч марок, - сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В годовщину юбилея, 19 ноября, в Российском этнографическом музее начала работать выставка, посвященная наследию Юрия Кнорозова. А на доме 10 по Гранитной улице, где жил ученый, по инициативе жителей дома, была установлена памятная табличка.

Позднее мемориальная доска Юрию Кнорозову появится и на фасаде Кунсткамеры.