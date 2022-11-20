Памятник блокадному медику установят в Петербурге

К годовщине прорыва блокады в Петербурге установят памятник медикам. Фото: t.me/Piotrovsky

Памятник блокадным врачам установят в городе на Неве к 80-летию с момента прорыва блокады Ленинграда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- 18 января будем отмечать 80-летие прорыва блокады Ленинграда. К годовщине в городе появится памятник блокадному медику, - написал Пиотровский.

От также отметил, что подготовка к важной в истории города дате идет уже сейчас. Место, где планируется установить монумент, пока точно не определено.

Напомним, что «ответственно подойти к организации мероприятий», посвященных 80-летней годовщине прорыва блокады поручил президент России.