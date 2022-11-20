Видео и фото с места пожара на газопроводе в Ленобласти опубликовали в СК

Кусок трубы вырвало напрочь. Фото: СУ СКР по ЛО

Видео и фото с места ЧП на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти показали в региональном управлении СК. Сейчас следователи изучают обломки газопровода, части которого вырвало из земли и отбросило на несколько метров в сторону.

- По факту горения газопровода организована доследственная проверка по признакам статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Сейчас на месте ЧП работают эксперты, которые должны установить причину разгерметизации трубопровода, приведшего к пожару.

А тем временем 40 аварийных бригад подключают дома и соцобъекты во Всеволожском районе. Дать газ жителям в кратчайшие сроки пообещал губернатор региона.