Избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана открылся в Петербурге

В Петербурге выбирают президента Казахстана. Фото: election.gov.kz

В Петербурге выбирают президента Казахстана. Граждане Республики, живущие в городе на Неве, могут отдать свой голос на избирательном участке, который открылся в консульстве на улице Рылеева.

- 20 ноября в Санкт-Петербурге будет работать избирательный участок №290 по адресу: улица Рылеева, дом 10. Проголосовать можно с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, - сообщает консульство Казахстана в своем телеграм-канале.

Для голосования с собой надо иметь паспорт гражданина.

Напомним, что выборы президента Казахстана - внеочередные. Согласно новой конституции, один и тот же человек может стать главой страны только один раз. Но президентский срок увеличен до семи лет.