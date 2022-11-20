В Ленобласти пара устроила стрельбу из найденного в лесу автомата

Пару с автоматом задержали в лесу в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО (архив).

Полицейские Приозерского района Ленобласти задержали мужчину и женщину, которые решили пострелять из автомата. Оружие пара, по их словам, нашла на берегу озера Черное, неподалеку от поселка Сосново.

- 18 ноября в 17:04 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве Сосново в 500 метрах от озера Черное слышны звуки выстрелов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на вызов стражи порядка задержали 32-летних мужчину и женщину. Те пояснили, что во время прогулки нашли на берегу озера чехол, в котором оказался автомат. Оружие они намеревались отвезти в полицию, но для начала решили проверить.

Позднее оказалось, что это был переделанный из охолощенного автомат Калашникова, пригодный для стрельбы боевыми патронами калибра 7,62.

В отношении любителей пострелять возбуждено дело о незаконном хранении оружия.