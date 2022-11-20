Каток открылся в пространстве Севкабель Порт в Петербурге

В Севкабель Порту открылся каток. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большой каток, площадью 2200 квадратных метров, открылся на берегу Невы в общественном пространстве Севкабель Порт. С 19 ноября сюда приглашают любителей катания на коньках. Цены на прокат начинаются от 300 рублей за часовой сеанс.

- Каток у моря открыт! Большое открытие с диджеями — на следующих выходных, а эти — для ранних пташек. Это значит, что мы все еще монтируем камин и некоторые зоны. Но вы даже не заметите, честно, - сообщает пресс-служба Севкабель Порта.

Пока что билеты на катание продаются только в кассах общественного пространства, но вскоре появится и онлайн-продажа. Посетителям обещают панорамный вид на море и фудтраки с едой у катка. На катке есть прокат и заточка коньков.