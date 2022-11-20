Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДосуг20 ноября 2022 12:52

Каток открылся в пространстве Севкабель Порт в Петербурге

Стоимость часового сеанса стартует с 300 рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Севкабель Порту открылся каток.

В Севкабель Порту открылся каток.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Большой каток, площадью 2200 квадратных метров, открылся на берегу Невы в общественном пространстве Севкабель Порт. С 19 ноября сюда приглашают любителей катания на коньках. Цены на прокат начинаются от 300 рублей за часовой сеанс.

- Каток у моря открыт! Большое открытие с диджеями — на следующих выходных, а эти — для ранних пташек. Это значит, что мы все еще монтируем камин и некоторые зоны. Но вы даже не заметите, честно, - сообщает пресс-служба Севкабель Порта.

Пока что билеты на катание продаются только в кассах общественного пространства, но вскоре появится и онлайн-продажа. Посетителям обещают панорамный вид на море и фудтраки с едой у катка. На катке есть прокат и заточка коньков.