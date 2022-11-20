Пассажир иномарки погиб в ДТП с фурой на скоростной трассе М-11 «Нева»

Смертельное ДТП произошло на трассе "Нева". Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертельное ДТП произошло ночью 19 ноября на платной трассе Москва-Петербург» в районе Пулково. В условиях гололеда молодой водитель «Форда» не справился с машиной и врезался в попутную фуру. Пассажир легковой иномарки погиб на месте.

- 19 ноября в 01:33 28-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося грузовика. В результате ДТП 28-летний пассажир автомобиля «Форд Фокус» скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель легковушки и еще один пассажир, были госпитализированы врачами скорой помощи. Состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое.

По факту ДТП начата проверка, обстоятельства смертельной аварии устанавливает полиция.