Мигрант с ножом отобрал «Айфон» за 120 тысяч рублей у девушки на Парнасе

Мигрант с ножом ограбил девушку на Парнасе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Выборгского района Петербурга задержана 28-летнего мигранта из Средней Азии, которого подозревают в вооруженном ограблении девушки на Парнасе. Все произошло вечером 16 ноября в подъезде одной из новых многоэтажек на Заречной улице.

- Неизвестный, находясь в лифтовом холле дома 10 по Заречной улице, угрожая ей ножом, похитил мобильный телефон «Айфон 12», беспроводные наушники и скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После заявления девушки полиция завела уголовное дело по статье «разбой». А через несколько дней на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе был задержан подозреваемый, нелегальный мигрант.

Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия, проверяется его причастность к подобным случаям.