Жительница Петербурга проткнула пятку гвоздем, примеряя обувь в магазине

Петербурженка пожаловалась, что проткнула пятку гвоздем. Фото: vk.com/frunzensky_district

В Купчино женщину увезли в больницу после примерки обуви в магазине. По словам петербурженки, ей пятку проткнул гвоздь, который торчал из подошвы внутрь сапога. После этого примерку пришлось прервать для посещения травмпункта.

- Взяла примерить кожаные сапоги. Надела правый - мне в пятку воткнулся гвоздь. Прибежала продавщица. Проверили левый - с ним все в порядке, - приводит слова женщины паблик ВКонтакте «Купчино/Фрунзенский район, Санкт-Петербург».

В итоге врачи обработали ногу йодом и забинтовали, покупательнице пришлось брать больничный. При этом женщина сожалеет, что приобрести сапоги не получилось: «Натуральная кожа, мой размер - всего шесть тысяч рублей. Взяла бы, если бы не гвоздь».

От магазина, где была получена травма, жительница Купчино намерена требовать компенсации морального и физического вреда.