Территорию под Поклонногорским путепроводом благоустроят в 2023 году

Проход под путепроводом приведут в порядок. Фото: t.me/speakerzaks

Благоустройство территории под Поклонногорским путепроводом начнется уже в следующем году. Это пообещал спикер Заксобрания Александр Бельский, съездивший на место после обращения жителей соседних микрорайонов. Ну а пока здесь - полоса препятствий. Ее придется терпеть еще несколько месяцев.

- Территорию под Поклонногорским путепроводом надо благоустроить. Там находится ж/д-переезд, но перейти его — задача не из легких. Вместо тротуара узкие доски, вокруг грязное месиво. Разделяю возмущение граждан, - написал Бельский у себя в телеграм-канале.

По словам петербуржцев, хуже всего приходиться мамам с колясками, которые вынуждены тащить детей через грязь.

Спикер ЗакСа заверил, что будет следить за муниципальными властями, которые обещали привести все в порядок в 2023 году. Также Александр Бельский призвал жителей города писать ему о проблемах, чтобы они быстрее решались.