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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 16:56

Пожар произошел на Загородном проспекте у Пяти углов в Петербурге

На крыше одного из зданий горела труба вентиляции
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Загородном проспекте произошел пожар. Фото: vk.com/spb_today

На Загородном проспекте произошел пожар. Фото: vk.com/spb_today

Пожар на знаменитых Пяти углах произошел в Петербурге. Вечером в воскресенье загорелся один из домов на Загородном проспекте. Очевидцы, вызвавшие пожарных, сообщили о задымлении. А позднее на крыше появилось пламя.

- Пожар на Загородном у Пяти углов, приехало несколько машин скорой помощи, полиции и пожарных, - сообщали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Но в городском управлении МЧС объяснили, что горит лишь труба вентиляции.

- В 18:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Загородный проспект, дом 18.В двухэтажном здании горело в вентиляционной трубе на кровле,- сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

В 18:50 пожар был локализован, сейчас работы а месте ЧП продолжаются. Данные о пострадавших не поступали.