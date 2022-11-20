Концертная деятельность в Петербурге начала восстанавливаться после пандемии

Концертный бизнес начинает поднимать голову. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Концертный бизнес в Петербурге постепенно отходит от пандемии и начинает набирать обороты. Количество выступлений пока далеко от прежнего, но площадки пустуют уже не так часто. А топовые, наподобие БКЗ «Октябрьский» и вовсе не жалуются на недостаток артистов.

- Несмотря на тяжелые времена, люди продолжают посещать шоу, ходить на концерты и в театры, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов отрасли.

С одной стороны, у организаторов шоу все еще сохраняются огромные долги со времен пандемии, когда были отменены концерты и турне не только мировых звезд, но и российских исполнителей. С другой, сейчас все же работать можно, а не как при ковиде, когда запрещали все мероприятия.

Эксперты отмечают, что на обстановку в концертной индустрии влияют абсолютно все обстоятельства. И настроения в обществе - в первую очередь.

- После объявления частичной мобилизации люди вернули на 123% больше билетов, чем обычно, - сообщает издание.