Офисное здание загорелось в Московском районе Петербурга в ночь на 21 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На юге Санкт-Петербурга рано утром 21 ноября 2022 года произошел мощный пожар в офисном здании. В Московском районе загорелся дом, огонь очень быстро распространился и охватил практически всю постройку. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу.

- Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 5:32 часов утра. Горело офисное здание на Малой Митрофаньевской улице, дома 6, - рассказали спасатели.

Одноэтажное здание офисное размером 20 на 15 метров пылало огнем. В общей сложности пламя охватило обстановку на площади в 25 квадратных метров.

Тушить пожар прибыли 25 человек личного состава МЧС и пять пожарных машин. В течение получаса им удалось локализовать возгорание.

Причина пожара пока что не установлена. Этим предстоит заняться специалистам. Сведения о пострадавших не поступали.