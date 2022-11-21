Холодная погода до минус 5 градусов ждет Петербург 21 ноября

Холодно будет в Петербурге 21 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург раньше времени пришла зима. Который день в городе делит снег и держится минусовая температура. Причем, температура воздуха в Северной столице ниже положенной климатической нормы. Об этом 21 ноября 2022 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние западной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдется без существенных осадков, а температурные показатели останутся на 4-5 градуса ниже климатической нормы, - отметил синоптик.

Днем в Петербурге небольшой мороз до 3-5 градусов, по Ленинградской области до минус 2-7 градусов. Ветер будет восточный, слабый 2-7 метров в секунду.

Во вторник характер погоды изменится мало. В городе будет также морозно и снежно.