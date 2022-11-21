Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 21 ноября 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 21 ноября 2022 года. В Красном Селе произошло серьезное ДТП из-за заноса на гололеде. Авария случилась ночью на пересечении проспекта Ленина и Гражданской улицы. Водитель автомобиля "Форд" не справился с управлением. Автомобиль сильно занесло на скользкой дороге и вынесло на встречную полосу движения, где в него врезался "Рено Дастер". От удара пострадали оба водителя. Их госпитализировали в больницу.

На Загородном проспекте возле Пяти углов произошел пожар. На крыше одного из домов загорелась труда вентиляции. Сначала прохожие увидели дым, но вскоре показались и языки пламени. В 18:50 пожар был локализован, сейчас работы а месте ЧП продолжаются. Данные о пострадавших не поступали.

В Московском районе рано утром загорелось офисное здание на Малой Митрофаньевской улице. Огонь охватил 25 квадратных метров постройки. По предварительным данным, пострадавших нет.