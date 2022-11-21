Два человека пострадали в лобовом ДТП на проспекте Ленина в Петербурге

Два человека пострадали в лобовом ДТП в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в жестком лобовом ДТП пострадали два человека. Авария произошла в ночь на 21 ноября 2022 года в Красном Селе. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- В Красном Селе на пересечении проспекта Ленина и Гражданской улицы 39-летний водитель не справился с управлением автомобиля "Форд" и в заносе вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Рено Дастер", за рулем которого находился 42-летний водитель, - рассказали свидетели.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как "Форд" развернуло на гололеде и понесло боком на встречку. От удара машины разлетелись в разные стороны.

В итоге пострадал водитель автомобиля "Форд", а также 37-летняя пассажирка "Рено". Обоих госпитализировали в больницу в разном состоянии степени тяжести. На данный момент по факту аварии проводится проверка.