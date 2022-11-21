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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 6:03

Пьяный мужчина напал с тесаком и молотком на врачей скорой помощи в Петербурге

Неадеквата пришлось задержать сотрудникам Росгвардии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пьяный мужчина с тесаком напал на врачей скорой в Петербурге / Фото: Росгвардия

Пьяный мужчина с тесаком напал на врачей скорой в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина с тесаком и молотком напал на сотрудников скорой помощи. Все произошло в минувшую пятницу, 18 ноября 2022 года. Вечером медики прибыли в квартиру дома на улице Правды, чтобы оказать помощь больному. Однако их работе помешал пьяный сосед по коммунальной квартире. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Сначала мужчина громко ругался на них матом, бил молотком по двери, а после начал размахивать ножом и тесаком для разделки мяса, угрожая врачам убийством, - рассказали в ведомстве.

Медикам ничего не оставалось, как нажать на кнопку тревожной сигнализации. Спустя несколько минут в квартиру прибыл наряд Росгвардии. Стражи порядка скрутили неадеквата, отняли у него оружие и надели наручники. После этого мужчину доставили в отделение полиции.