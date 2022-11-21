На ремонт школьных стадионов в Петербурге выделили 1,1 млрд рублей

В Петербурге в 2022 году отремонтированы 29 пришкольных стадионов Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга в 2022 году выделило более 1,1 миллиарда рублей на ремонт и оснащение пришкольных стадионов. В этом году уже отремонтированы 20 спортивных площадок. Об этом 21 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Прививать навыки здорового образа жизни важно уже со школьной скамьи. На стадионах при школах проводятся соревнования, игры, уроки физкультуры. Ребята приходят туда поиграть в футбол, побегать в свободное от учебы время. Важно, чтобы эти спортивные площадки были современными и благоустроенными, - отметил губернатор города Александр Беглов.

На ремонт 29 стадионов было потрачено почти 270 миллионов рублей, а также разработана проектно-сметная документация на 18 пришкольных стадионов.

В 2023 году на стадионы для школьников выделено свыше 400 миллионов рублей, а на 2024 год - почти 375 миллионов.