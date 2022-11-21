Женщина выбросила новорожденного ребенка в окно в центре Петербурга

Петербурженка родила дочь и выбросила в окно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Санкт-Петербурга женщина выбросила в окно новорожденного ребенка. Труп младенца под окнами дома 30 по улице Достоевского утром 20 ноября 2022 года обнаружили прохожие и позвонили в полицию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп новорожденного ребенка был обнаружен прохожими около 8 часов утра. У малыша от сильного удара раскололся череп, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции. В одной из квартир указанного дома они задержали 20-летнюю женщину. Та рассказала, что родила мертвую дочь. После этого тело младенца она выбросила в окно.

Проверка показала, что женщина во время беременности не состояла на учете в женской консультации. Тело малышки направлено в морг для установления причин смерти. Роженицу отправили в Мариинскую больницу. Возбуждено уголовное дело.