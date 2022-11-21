Синоптик пообещал потепление в Петербурге с 23 ноября

Синоптик пообещал потепление в Петербурге с середины недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург пришла зимняя погода и обосновалась здесь надолго. Об этом 21 ноября 2022 года рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Постепенно в Северной столице замерзают не только маленькие озера, но и крупные водоемы. Но с середины недели в городе немного потеплеет.

- Понижение атмосферного давления будет связано только с приближением атмосферных фронтов, которые приносят снег на территорию Ленинградской области и в Санкт-Петербург. 22-23 ноября снег придет к городу с юга, в конце недели с юго-запада, - рассказал Колесов.

На протяжении всей недели в Северной столице будет властвовать восточный ветер. В первые дни температура воздуха составит 3-8 градусов мороза, с середины недели из-за приближения атмосферного фронта немного потеплеет до минус 1-5 градусов.