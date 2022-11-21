Школьники ограбили мужчину на Садовой улице в Петербурге

Полиция задержала троих подростков за ограбление мужчины на Садовой улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Центрального района Петербурга нашли и задержали троих подростков, которых подозревают в разбойном нападении на 24-летнего мужчину на Садовой улице. По словам потерпевшего, все произошло вечером в минувшую субботу.

- В 18 часов 40 минут у дома 109 по улице Садовой трое неизвестных преступников, применив физическую силу, угрозами заставили перевести 9 000 рублей на указанный ими номер телефона, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту заявления было возбуждено уголовное дело о разбое. А через несколько часов на Английском проспекте и на улице Якубовича были задержаны подозреваемые. Ими оказались два 15-летних восьмиклассника и их нигде не учащийся 16-летний приятель.

Учитывая, что всем уже есть 14 лет, подросткам придется отвечать по всей строгости закона.