Петербурженка погибла после падения из окна пятого этажа

В Петербурге молодая женщина выпала с 5-го этажа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту гибели 32-летней женщины. Утром 20 ноября 2022 года возле одного из домов на Туристской улице в Приморском районе было обнаружено тело местной жительницы. По предварительным данным, она выпала из окна. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп 32-летней женщины с признаками падения с высоты был обнаружен около 10:50 у дома 11 по Туристской улице. Установлено, что неработавшаяя выпала из окна своей квартиры на пятом этаже, - рассказал источник.

Тело женщины направили в морг, чтобы установить причину смерти.

Сотрудники полиции пришли в квартиру, где жила женщина. В ней они обнаружили 19-летнего сожителя погибшей. Тот рассказал, что его возлюбленная сама выпала из окна.

Известно, что молодой человек к своим юным годам уже дважды привлекался к уголовной отвественности. Первый раз за грабеж, второй - за кражу.