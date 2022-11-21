Метеорологическая зима наступила в Петербурге

Метеорологическая зима пришла в Петербург Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наступила метеорологическая зима. Уже четвертый день подряд показатели на термометрах в городе не превышают нулевой отметки. Это говорит о том, что в Северной столице установилась зимняя погода. Об этом 21 ноября 2022 года сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Период устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону отрицательных значений, началась в Северной столице 18 ноября. Именно с этого дня, и вот уже четвертый день подряд, среднесуточная температура воздуха городе на Неве держится в зоне отрицательных значений, - сообщил синоптик.

Прогнозы на ближайшие дни тоже холодные. Оттепель в Петербурге не предвидится, как минимум до конца текущей недели. По данным главного синоптика города Александра Колесова, немного теплее станет с 23 ноября, но температура останется ниже нуля градусов.