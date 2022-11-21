Труп 12-летней девочки нашли в поселке Шушары Петербурга

Труп 12-летней школьницы нашли в поселке Шушары Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге следственные органы выясняют причину внезапной смерти 12-летней девочки. Труп ребенка был обнаружен в поселке Шушары, в квартире, где школьница жила вместе со своими родителями. Об этом 21 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп 12-летней шестиклассницы был обнаружен 20 ноября около 11:20 в квартире на Первомайской улице в поселке Шушары. На теле гражданки Таджикистана не было никаких внешних признаков насильственной смерти, - рассказал источник.

Тело девочки было направлено в морг, чтобы провести исследование и установить причину смерти.

Известно, что семья у девочки полная и благополучная. Мать - 32-летняя женщина, гражданка России, работает в продовольственном магазине. Отец - 33-летний гражданин Таджикистана, временно безработный.