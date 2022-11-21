Петербуржцы продолжают собирать урожай грибов и в конце ноября

Снег грибам не помеха. Фото: vk.com/grib_spb

Несмотря на почти что календарную зиму и снег в областных лесах, петербургские грибники продолжают собирать неплохой урожай и в конце ноября. Фотографиями результатов «Тихой охоты» они делятся с единомышленниками в соцсетях.

- Такое времяпровождение на природе необыкновенно! Так здорово найти грибочки и даже одну ягодку черники! Нагулялись, насобирались. Хочется еще повторить! - пишут горожане в группе ВКонтакте «Грибы и Грибники СПб».

Другие им вторят: «20 ноября достали грибочки из-под снега, насобирали корзину».

Урожай и правда достойный. Сейчас в лесах в основном собирают так называемую трубчатую лисичку. Она не такая яркая, как ее рыжая сестрица, а больше похожа на опенок, но тоже съедобная.

На прошлой неделе в Курортном районе Петербурга опытный грибник набрал аж 60 килограммов таких лисичек.