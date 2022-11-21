Мемориал жертвам фашистского геноцида открыли в Гатчинском парке в Ленинградской области

Мемориал жертвам фашистского геноцида открыли в Гатчинском парке Сильвия / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области в Гатчинском парке Сильвия 21 ноября 2022 года открыли мемориал жертвам фашистского геноцида. Памятный камень установили на том месте, где в Великой Отечественной войны немецко-фашистские оккупанты казнили 132 человека — гражданских лиц и военнопленных. Среди убитых были женщины, дети и старики. Об этом рассказали в администрации региона.

- Пусть этот памятный знак станет напоминанием не только о расстрелянных в Гатчине, но о каждом замученном и убитом фашистами в годы Великой Отечественной войны. Только в Ленинградской области от рук нацистов и их пособников погибло около полумиллиона человек. Мы должны помнить об этом вечно, — подчеркнула депутат государственной Думы России Ольга Занко.

Останки погибших были обнаружены поисковым отрядом "Искра" вместе со Следственном комитетом. Ведомство нашло документы, в которых говорилось о массовых расстрелах в парке, о которых ранее не было известно.