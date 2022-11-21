Бизнесмен Левченко продал долю в Большом Гостином дворе Петербурга

Бизнесмен продал 10% акций Гостиного двора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бизнесмен Максим Левченко продал около 10 процентов акций полностью принадлежащего ему акционерного общества «Большой Гостиный двор». Покупателем доли стало физическое лицо, связанное с известной сетью петербургских кафе, баров и ресторанов.

- Левченко является соучредителем ООО «Слон и замок», которое, в свою очередь, было единственным акционером АО «Большой Гостиный двор», - пишет «Деловой Петербург».

Покупателем доли в 10,04 процента значится петербургская предпринимательница, занимающаяся ресторанным бизнесом. Предварительно, это связано с намерением открыть кафе и ресторан на Ломоносовской линии Гостиного двора.

Эксперты оценивают приобретенную долю примерно в 85 миллионов рублей.