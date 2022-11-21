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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 8:28

Четыре машины вылетели в кювет на трассе под Гатчиной из-за гололедицы

Очевидцы считают, что причиной ДТП могли стать заморозки
Источник:kp.ru
Четыре машины оказались в кювете под Гатчиной из-за гололедицы.

Четыре машины оказались в кювете под Гатчиной из-за гололедицы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Четыре легковушки вылетели в кювет на дороге из Вырицы в Новинку под Гатчиной. Подробности аварии сообщили в online47.ru. Массовое ДТП произошло днем в воскресенье, 20 ноября. Судя по фотографиям и видеозаписям с места происшествия, с трассы съехали минимум четыре машины. Очевидцы гадают, одновременно ли автомобили вылетели в кювет, или это были разные аварии. Одна из машин была опрокинута на бок, другая – лежала на крыше.

- По мнению очевидца, причиной случившегося могла стать гололедица на дорогах, - уточняют в издании.

Добавим, что пока неизвестно, есть ли в ДТП пострадавшие. Но на месте видели скорую помощь. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, в том числе причину вылета автомобилей в кювет.

К слову, за минувшие выходные в Петербурге произошло 804 ДТП, а в Ленобласти – 175. Среди пострадавших есть один ребенок.