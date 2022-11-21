Пять новых автобусов Volgabus вышли на маршруты в Петербурге

Пять новых автобусов вышли на маршруты в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на маршруты вышли пять автобусов большого класса марки Volgabus из новой партии. Транспорт экологический, так как работает на природном газе. Его можно встретить на маршрутах № 6, 145А, 200 и 210. Об этом 21 ноября 2022 года рассказала компания "Пассажиравтотранс".

- В ближайшие дни оценить подвижной состав смогут пассажиры и других направлений, обслуживаемых автобусным парком № 5, - добавили на предприятии.

Партию из 48 новых автобусов компания приобрела в этом году. Автобусы вместимостью до 103 пассажиров соответствуют всем требованиям для безопасных и комфортных поездок. Для пассажиров в салоне есть розетки для заряда мобильных устройств, места для маломобильных граждан. Также в салоне есть видеонаблюдение и специальная интеллектуальная система помощи водителю.

До конца года в парки предприятия поступит еще 381 автобус различной вместимости.