Спрос на шиномонтажников и автослесарей вырос в Петербурге в 1,5 раза

Шиномонтажникам готовы платить до 125 тысяч рублей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Вместе с приходом климатической зимы в Петербурге резко вырос спрос на шиномонтажников в частности и автослесарей в общем. первые, что логично, должны переобувать автомобили на зимнюю резину. А вторые, видимо, ремонтировать те машины, которые попали в ДТП на летних шинах.

- В преддверии зимы на шиномонтажников спрос вырос на 156%, на автослесарей – на 138%, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

По сравнению с прошлым годом подросла и предлагаемая зарплата. Автослесарю в Петербурге в среднем готовы платить 80 тысяч рублей (было 70-75), а шиномонтажники могут заработать до 125 тысяч при активном труде. Но их доходы сильно зависят от сезона. Пик загрузки приходится на весну и осень, когда автомобилисты меняют резину.