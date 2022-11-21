Более 16 тысяч лабораторных исследований питьевой воды провели в Петербурге в октябре

Более 16 тысяч лабораторных исследований в октябре подтвердили высокое качество воды в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в течение октября специалисты "Водоканала" провели более 16 тысяч лабораторных исследований питьевой воды. Контроль качества проводится постоянно, чтобы определить ее безопасность для населения. Об этом 21 ноября 2022 года рассказали в компании.

- В программу входят 405 точек, в том числе 350 точки в распределительной сети, контроль качества воды в которых ведется по более чем 94 показателям, - сообщили в компании.

В октябре специалисты отобрали 457 проб питьевой воды на выходе с водопроводных станций. По результатам исследований было установлено, что по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано. Это говорит о том, что качество питьевой воды в Петербурге отвечает нормам и качеству.