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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:47

Дополнительную технику вывели на улицы Петербурга для борьбы с гололедом

За неделю из города было вывезено 28 кубометров снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комитет по благоустройству выводит большее количество техники на борьбу с гололедицей в Петербурге

Комитет по благоустройству выводит большее количество техники на борьбу с гололедицей в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге установилась зимняя погода, поэтому комитет по благоустройству усилил работу по вывозу снега, а также борьбе с гололедом. Только за минувшую неделю из города было вывезено 28 кубометров снега. Об этом 21 ноября 2022 года сообщили в Смольном.

- Весь этот пока небольшой объем пришелся на выходные. То, что выпадало ранее – а в некоторых районах в середине недели наметало по 2 сантиметра и более - успевало растаять, - пояснили в комитете.

После дней с мокрым снегом в городе установилась устойчивая минусовая температура. Из-за этого дороги покрылись гололедом. В эти дни дорожники начали выводить на работу большее количество техники, прилагая все усилия, чтобы предотвратить появление гололедицы.

Также за неделю на полигон было вывезено 760 кубометров мусора и 940 тонн смета. Сегодня на уборку магистралей вышли более 870 дворников и 700 единиц спецтехники.