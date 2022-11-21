Смольный оштрафовал на 250 тысяч рублей управляющую компанию за плохое содержание дома на Литейном проспекте

Смольный оштрафовал на 250 тысяч рублей управляющую компанию за плохое содержание дома в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Смольный оштрафовал управляющую компанию дома 28 по Литейному проспекту на 250 тысяч рублей за плохое содержание здания. Проверку провела государственная жилищная инспекция города и обнаружила, что парадная дома в неудовлетворительном состоянии. Об этом 21 ноября 2022 года сообщили в городской администрации.

- При осмотре лестничной клетки в одной из парадных многоквартирного дома было выявлено неисправное состояние лестничных маршей: большая часть каменных ступеней имели сколы, выбоины; деревянные клинья в зоне подступенков частично рассохлись, местами утрачены; полы верхних этажей имели трещины, выбоины и неровности; ограждения маршей местами деформированы; отдельные элементы поручней утрачены, - сообщили в инспекции.

По итогам проверки были составлены протоколы и возбуждены административные дела. В качестве наказания на управляющую организацию наложен штраф.