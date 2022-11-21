Смольный выделит 14 млрд рублей «Метрострою Северной столицы» на закупку техники

МССС получит 14 млрд рублей на закупку оборудования. Фото: Артем КИЛЬКИН

14 с небольшим миллиардов рублей получит из бюджета Петербурга «Метрострой Северной столицы» (МССС). Средства пойдут на закупку необходимой техники, в том числе выкуп ее у старого «Метростроя». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Смольного. Но документ лишь утверждает то, что было обсуждено ранее при корректировке бюджета на 2022 год.

- Со стройки метро сняли 17 миллиардов, так как у строителей не хватает сил и мощностей, - отмечал глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания Петербурга Михаил Барышников.

В итоге на само строительство вместо 30 миллиардов дали лишь 13. А из оставшихся 17 миллиардов 14 направили на закупку необходимого оборудования через докапитализацию МССС.

Напомним, что именно недостаток техники назывался одной из причин, по которым Петербург отстает от Москвы по темпам строительства метро. Глава МССС Владимир Шмидт в интервью рассказал, что для бесперебойного развития подземки, в том числе работ на перспективной кольцевой линии, Петербургу нужен второй щит большого диаметра. Но пока есть только один. И он ждет запчастей для ремонта.