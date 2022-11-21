56 тысяч новых светильников установили в Петербурге за четыре года

За четыре года в Петербурге установили 56 тысяч новых светильников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 2019 года на улицах, магистралях и в парках появилось более 56,8 тысяч новых фонарей. Большая часть из них, 9 тысяч светильников, былА установленА в Выборгском районе, порядка 7 тысяч в Московском, по 5 тысяч во Фрунзенском, Невском и Приморском. Об этом 21 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- С каждым годом улицы и дворы Петербурга становятся светлее. Проекты комплексной модернизации уличных и внутриквартальных систем освещения, архитектурно-художественной подсветки реализуются во всех районах города, - отметил губернатор Александр Беглов.

Благодаря новому освещению город стал более комфортным и безопасным. При этом программа по модернизации фонарей будет продолжена.

С 2019 года модернизировано либо построено освещение в 70 кварталах, на 73 улицах и магистралях, в 33 садах, парках, скверах.