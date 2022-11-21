Мужчин с тремя коробками шоколадных батончиков в руках задержали за кражу из магазина в Петербурге

Троих мужчин с тремя коробками шоколадных батончиков поймали в Петербурге. Фото: vk.com/uvo78

Коварных злоумышленников, укравших из супермаркета три коробки шоколадных батончиков и почему-то две бутылки шампуня, задержали в Петербурге. Троих мужчин с коробками в руках, быстро удаляющихся от магазина, заметил на проспекте Стачек наряд Росгвардии. На улице была почти полночь.

- 20 ноября в 23:58 сотрудники отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, увидели троих граждан, которые имели при себе коробки. Заметив служебный автомобиль, они попытались скрыться, - сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Петербургу.

Всех троих скрутили и отвезли в полицию. Там выяснилось, что все трое уже имели судимости. Двое - за кражи, а один - за грабеж. В магазин им удалось попасть крайне простым способом, мужчины просто раздвинули раздвижные двери и спокойно вошли внутрь.

Теперь злодеям грозит новый срок. И уже без шоколадок, их полицейские изъяли.