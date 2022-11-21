Уголовное дело возбудили на мать, выкинувшую младенца в окно в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело на мать, которая выкинула в окно своего новорожденного ребенка в центре города. Тело младенца было обнаружено 20 ноября 2022 года возле одного из домов на улице Достоевского. Об этом рассказали в ведомстве.

- В результате следственных действий установлена 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на 5-м этаже указанного дома, - сообщили в комитете.

Женщина рассказала, что утром 20 ноября родила ребенка. Это была девочка. Но со слов роженицы, ребенок был мертв. Поэтому, находясь в состоянии шока, женщина выбросила труп ребенка из окна во двор.

После этого роженицу госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. На нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.