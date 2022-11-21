Петербург не вошел в первую десятку регионов России по уровню зарплат

16% петербуржцев получают зарплаты свыше 100 тысяч рублей, а 6% - меньше 20 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался за пределами первой десятки российских регионов по уровню доходов работающего населения. Зарплатой свыше 100 тысяч рублей могут похвастаться только 16 процентов горожан. Это 11-й результат по стране.

- Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40 процентов работающих. На последних строчках — Ингушетия и Калмыкия, - сообщает РИА Рейтинг.

В пятерку лучших вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Москва. В столице «стотысячников» - 32,6 процента. То есть Москва опережает Петербург по уровню зарплат примерно вдвое.

Город на Неве обошли также Камчатка, Сахалин, Ханты-Манскийский АО, Якутия и даже Мурманская область.

Меньше 20 тысяч рублей в Петербурге получают 6,2 процента работающих. А основной разброс зарплат колеблется между 36 и 81 тысячей рублей.