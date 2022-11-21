У директора строительной фирмы в Петербурге угнали Genesis за 8 млн рублей

Неизвестные похитили автомобиль Genesis за 8 млн у директора стройфирмы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у директора одной из строительных компаний угнали автомобиль за 8,1 миллионов рублей. Топ-менеджер компании обратился в полицию вечером 20 ноября 2022 года. Он рассказал, что его внедорожник марки Genesis GV80 пропал в Выборгском районе. Об этом сообщает "Мойка78".

- Директор фирмы заявил о пропаже своего автомобиля, припаркованного у дома на Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе. Сумма ущерба составила 8,1 миллионов рублей, - пишет издание.

Со слов владельца автомобиля, он оставил машину без присмотра всего на пять минут. За это время неизвестный преступник успел вскрыть замок внедорожника и уехать.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи. Также было возбуждено уголовное дело. Преступника и пропавший автомобиль ищут.