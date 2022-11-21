Исторический дом Сабаевых-Замятиных в Петербурге продали за 132 млн рублей

Исторический дом Сабаевых-Замятиных продан на торгах за 132 млн рублей / Фото: citywalls.ru

В Санкт-Петербурге на торгах продали исторический дом Сабаевых-Замятиных. Здание располагается на улице Черняховского, и уже порядка 30 лет пустует, так как находится в аварийном состоянии. Об этом 21 ноября 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Долгие годы Смольный обсуждал различные варианты вовлечения объекта в хозяйственный оборот, ведя переговоры в основном с бюджетными организациями. Так, его думали приспособить под физкультурно-оздоровительный центр, школу-интернат, гостиницу для центра художественной гимнастики, - сообщает издание.

Площадь всего дома составляет более 1,6 тысячи квадратных метров, участок под домом - более 3,8 тысячи "квадратов". На торгах здание ушло за 132 миллиона рублей. Хозяином дома стала компания ГК "Реновация". Новые владельцы здания заявили о своей готовности к инвестициям, чтобы привести аварийный дом хорошее состояние.