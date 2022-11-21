Студенты СПбГУ в чате сообщили о гибели человека на Васильевском острове

Студенты СПбГУ сообщают о гибели человека на Васильевском острове. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина погиб, выпав из дома у факультета СПбГУ на Васильевском острове. Об этом сообщают учащиеся вуза в своем телеграм-канале «Студень». По словам очевидцев, трагедия произошла около 11 утра.

- 21 ноября на 16-й линии В.О. на глазах у студентов из окна пятого этажа выпал молодой человек. Одна из преподавательниц оперативно вызвала скорую помощь, однако к моменту приезда врачей мужчина скончался, - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, погибший был без обуви, а носки промокли от крови. На место трагедии приехала полиция, обстоятельства произошедшей трагедии выясняют правоохранительные органы.

Кроме самого погибшего никто не пострадал.