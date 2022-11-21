Смольный отчитался о тратах Резервного фонда Петербурга в 2022 году

В Смольном рассказали о тратах Резервного фонда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-губернатор Алесей Корабельников ответил на запрос депутатов фракции «Яблоко» петербургского Заксобрания, которые просили подробно ответить, на что тратится Резервный фонд Петербурга, который был увеличен с 30 до 50 миллиардов рублей.

- Вице-губернатор ответил на запрос «Яблока о том, на что в 2022 году потрачены средства Резервного фонда. Но ответил совершенно неудовлетворительно. Перечислил несколько направлений, но не сообщил, сколько денег конкретно израсходовано. И перечислил явно не все, - сообщает в своем телеграм-канале депутат Борис Вишневский.

По словам депутата, другой вице-губернатор, Валерий Пикалев, сообщали, что именно из Резервного фонда идут выплаты добровольцам именных батальонов Петербурга на СВО.

Сам Вишневский ранее отмечал, что из фонда финансируется и восстановление Мариуполя, города-побратима Северной столицы. Для раскрытия полных трат, депутатам предложили дождаться 1 июня 2023 года.