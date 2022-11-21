Новый Дворец ЗАГС могут открыть в особняке Брусницыных на Васильевском острове

В особняке Брусницыных предложили сделать Дворец ЗАГС. Фото: "Петербургский дневник" / Михаил Романов в телеграм.

Новый Дворец бракосочетания может появиться в Петербурге. Его предложили разместить в заброшенном особняке Брусницыных на Кожевенной линии Васильевского острова. Сейчас здание находится в плачевном состоянии, им владеет Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, подведомственное Министерству Культуры России.

- Передача министерством особняка комплекса городу - единственный шанс сохранить объект культурного наследия федерального значения. Там можно расположить третий городской Дворец бракосочетания, - заявил депутат Госдумы Михаил Романов, чьи слова приводит издание «Петербургский дневник».

Депутат отметил, что по обращениям к нему градозащитников уже просил Генпрокуратуру проверить содержание дома-памятника. И прокурорские работники нашли множество нарушений со стороны нынешнего владельца.

Сейчас вопрос передачи особняка Петербургу прорабатывается властями.

Напомним, что кроме Дворцов ЗАГС на Английской набережной и Фурштадтской улице, в Петербурге был третий - на Петровской набережной. Но в 2000-х годах его отдали под представительство президента в Северо-Западном федеральном округе.